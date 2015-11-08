صرف 15 ألف جنيه لأسرة المتوفى و5 آلاف للمصابين فى انهيار عقارى الفيوم

قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه قرر صرف 15 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف جنيه لأسرة كل مصاب من ضحايا ومصابى حادث انهيار منزلين بحى الصوفى بمدينة الفيوم صباح اليوم، إثر قيام صاحب أرض فضاء تفصل بين المنزلين بالحفر بلودر على عمق كبير، مما تسبب فى انهيار المنزلين.

وأشار المحافظ، إلى أنه قام بتوفير شقق سكنية يتم فرشها الآن بالأثاث اللازم بمدينة دمو لجميع الأسر المتضررة من الحادث، وسيتم نقلهم لهذه الشقق اليوم حتى يتوفر المأوى لهم.

وأكد محافظ الفيوم، أنه متواجد فى موقع الحادث منذ وقت وقوعه فى السابعة من صباح اليوم وأنه قام بالاستعانة بفرق إنقاذ وقوات حماية مدنية إضافية من القاهرة والقوات المسلحة لدعم قوات الحماية المدنية بالفيوم وسرعة رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين .

وأشار إلى أن عدد الضحايا حتى الآن بلغ 4 متوفين و18 مصابا ومازال هناك ما يقرب من 5 أشخاص تحت الأنقاض ومازالت المحاولات قائمة لإنقاذهم.