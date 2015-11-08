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تصدع عقارين بالإسكندرية دون إصابات بسبب الأمطار

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تصدع عقارين بالإسكندرية دون إصابات بسبب الأمطار تصدع عقارين بالإسكندرية دون إصابات بسبب الأمطار
تسببت الأمطار فى الإسكندرية فى تصدع عقارين بمنطقة اللبان غرب المحافظة.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة اللبان بسقوط أجزاء من العقارين رقم 18 - 20 شارع الزيدية.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار الأول رقم 18 مساحته حوالى 80 مترا مربعا "بناء قديم حوائط حاملة وأسقف خشبية" مكون من طابقين بكل طابق شقة "خال من السكان وسقوط سقف حجرة الطابق الأخير حتى سطح الأرض والعقار الثانى رقم 20 مساحته حوالى 100 متر مربع " بناء قديم – حوائط حاملة وأسقف خشبية" مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقة "مشغول بالسكان" وسقوط سقف حجرة الطابق الأخير حتى سطح الأرض "دون حدوث إصابات".

تم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك، وتنبه على قاطنى العقار رقم 20 بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات "وتعهدوا بالإخلاء"، وتحرر المحضرين إدارى قسم شرطة اللبان.

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مصر 365