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جامعة الزقازيق تتلقى الطعون على 1207 مرشح للاتحادات الطلابية

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جامعة الزقازيق تتلقى الطعون على 1207 مرشح للاتحادات الطلابية جامعة الزقازيق تتلقى الطعون على 1207 مرشح للاتحادات الطلابية
أعلنت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عبدالحكيم نور الدين ، تلقي طلبات الطعون علي المرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية و تحديد غدا الاثنين للتظلمات علي نتائجها و المقرر عقدها يوم 16 نوفمبر .

كانت تلقت الجامعة 1207 طلبا من الطلاب بمختلف الكليات علي النحو التالي الكليات الأدبية 216 مرشح بكلية تجارة ، 93 مرشح كلية آداب، 91 مرشح بكلية حقوق ، 29 مرشح بكلية التربية، تربية رياضية للبنين 68 ، بنات 58 مرشح , نوعية 36 مرشح , التنمية و التكنولوجيا 105 مرشح " اما الكليات العملية " الهندسة 75 مرشح , صيدلة 40 مرشح ،طب بشري 119مرشح , بيطري 66 مرشح , علوم 67 مرشح , زراعة114 مرشح , تمريض 64 مرشح حاسبات 30 مرشح .

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