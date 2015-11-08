إقبال متوسط على انتخابات المحامين بالسويس والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد

شهدت انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، إقبالا متوسطا بالمحكمة الحقانية للمحامين التابعين لدائرة الجمرك، بينما شهدت المقرات الأخرى إقبالا ضعيفا من المحامين.

وتستمر الانتخابات حتى الساعة الخامسة مساءً فى 7 مقرات بفروع ونوادى النقابة بالإسكندرية، وذلك تحت إشراف قضائى بجميع المقرات.

وفى بورسعيد يتنافس 3 محامين لاختيار من يمثلها على مقعد النقابة العامة بالقاهرة، ومن أبرزهم أحمد هانى قزامل نقيب محامين السابق ويحظى بتأييد أعضاء الجمعية العمومية، والسيد حسن أحمد حسن محام بالنقض وخالد عبد الرحمن على أن يتم اختيار ممثلا من بينهم لعضوية النقابة العامة للمحامين عن محكمة بورسعيد الابتدائية.

وفى أسيوط، قال مصطفى أنور شراقة نقيب المحامين بمركز أبنوب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من لهم حق التصويت من المحامين بالدائرتين يصل إلى نحو 19 ألف صوت يقومون بالتصويت فى ثلاث ورقات الورقة الأولى لاختيار النقيب العام للمحامين من بين 26 مرشحا على مستوى الجمهورية، أما الورقة الثانية بها 4 مرشحين اثنان منهم عن دائرة منفلوط الابتدائية "شمال" وهم محمد إبراهيم فزاع، وهانى تمساح وتضم الدائرة مراكز ديروط، ومنفلوط، والقوصية، وابنوب، والفتح، ومركز أسيوط" أما دائرة محكمة أسيوط الابتدائية "جنوب" مرشح عنها اثنين أيضا وهما محمد عبد العظيم كركاب، وأحمد محمود بدراوى وهذه الدائرة تضم مراكز البدارى وساحل سليم وصدفا والغنايم وأول اسيوط وثان أسيوط وأبو تيج، حيث يتم اختيار مرشحين منهم واحد عن كل دائرة.

وأضاف شراقة أن الورقة الثالثة وهى خاصة بالمستوى العام ويتنافس فيها 105 محامين "حر" و29 إدارات قانونية مطلوب منهما 15 شخصا من بينهما 12 محام حر، و3 إدارات قانونية.

وفى السويس، يتنافس محاميان فقط على مقعد محكمة السويس الابتدائية بمجلس النقابة العامة، هما مجدى ناجى أحمد سخا، وشهرته مجدى سخا، وهو أحد وكلاء النقابة العامة للمحامين، وعضو المجلس عن محكمة السويس، وأحمد محمد محمود العدوى وشهرته أحمد العدوى، بينما لم يتقدم أيا من مرشحى السويس للترشح على المقاعد العامة وعددها 15 مقعدا بمجلس النقابة.

وأوضح حلمى مرسى وكيل نقابة المحامين، أن الجمعية العمومية لنقابة السويس تضم 1740 محاميا، مقسمين على دائرتين، الأولى وهى الأكبر عددا وهى دائرة الأربعين، ويمثل اعضائها محكمة الأربعين الجزئية، والدائرة الثانية تضم السويس وتضم محكمة السويس الجزئية، لافتا إلى أن كل دائرة تضم لجنتين، بإجمالى 4 لجان، وتشرف النيابة الإدارية على الانتخابات برئاسة المستشار رئيس النيابة الإدارية فى السويس وبمشاركة المستشارين وكلاء النيابة.

وأشار إلى أن عملية الاقتراع تبدأ بعد تسجيل حضور 3000 محامى عضو جمعية عمومية بمختلف النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وهذا العدد يمثل النصاب القانونى للجمعية العمومية العامة لنقابة المحامين.

ويختار محامو السويس مرشحا واحدا لمنصب نقيب المحامين، من بين 26 محاميا، كما يختاروا أحد المحامين المتقدمين على مقعد محكمة السويس الابتدائية، بالإضافة إلى اختيار 15 محاميا بينهم 3 من محامى القطاع العام، ليمثلوا المستوى العام بمجلس النقابة، من اجمالى 304 محامين.

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