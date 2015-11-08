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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من خالد بحاح

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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من خالد بحاح محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من خالد بحاح

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..اتصالا هاتفيا من معالي خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء.

 وقدم نائب الرئيس اليمني إلى سموه التهنئة بعودة الدفعة الأولى من أبناء قواتنا المسلحة الأبطال من اليمن إلى أهلهم ووطنهم بسلامة الله وحفظه بعد أن شاركوا ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة في عملية " إعادة الأمل ".

 وبارك بحاح خطوة إرسال قوة إماراتية أخرى لاستكمال مهامها العسكرية و الإنسانية في اليمن للدفاع عن الأمن والاستقرار وعودة الشرعية إلى جانب إخوانهم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي.

  وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الميدانية على الساحة اليمنية في مختلف المدن والمحافظات في ظل الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 وأشاد نائب رئيس الجمهورية اليمنية بالمواقف الأخوية الشجاعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانب أبناء الشعب اليمني خاصة خلال هذه المرحلة الاستثنائية وما يمر به من أوضاع مأساوية نتيجة أعمال الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المدنيين الأبرياء وما تسببت به من قتل وجرح الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية في مختلف المحافظات.

  وقال خالد بحاح إن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها القتالية والذود عن إخوانهم من أبناء الشعب اليمني..مشيرا إلى أن التحالف ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء والشجاعة والبطولة والنخوة العربية الأصيلة في سبيل الدفاع عن النساء والأطفال والوطن من الجماعات الانقلابية التي سفكت الدماء دون وجه حق.

 وأضاف أن مثل هذه المواقف الشجاعة التي سطرتها قوات التحالف العربي دليل واضح على عمق العلاقات الأخوية بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أصبحت تتطور يوما بعد أخر .. مترحما على أرواح الشهداء الأبطال من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي الذين ضحوا بأنفسهم رخيصة من أجل الدفاع عن أبناء الشعب اليمني من عصابات التمرد والانقلاب.
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