صور| ننشر تفاصيل زيارة السيسي للإسكندرية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بزيارة مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية، في حضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، والقائم بأعمال محافظ الاسكندرية. وتهدف المحطة إلى خدمة منطقة شرق ووسط الإسكندرية وتقوم بالمعالجة الثانوية لمياه الصرف الصحي بسعة 800 ألف م3 يومياً.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجّه بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتمويل خطة عاجلة تنفذها الوزارات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي والزراعي بمحافظتيّ الإسكندرية والبحيرة، وتشمل أعمال الإنشاءات وتطهير وتعميق المصارف وتزويد محطات الصرف بالطلمبات وكافة المُعدات اللازمة، فضلاً عن إزالة التعديات على الترع والمصارف، على أن يتم الاِنتهاء من كافة الأعمال خلال فترة تتراوح بين 7-10أيام قبل موعد النوّة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه عقب ذلك تفقد الرئيس جواً الأراضي الزراعية المتضررة بمحافظتيّ الإسكندرية والبحيرة، يرافقه السيد رئيس الوزراء. وأعرب السيد الرئيس عن أسفه البالغ للأضرار التي شهدتها المناطق الزراعية بالمحافظتين، وأولى اِهتماماً كبيراً لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء سوء الأحوال الجوية حيث وجّه بمساعدة المزارعين الذين أضيروا بواقع ألفي جنيه للمُزارع، وفقاً للقواعد المُنظمة لهذا الشأن وطبقاً لمساحة الأراضي المتضررة لكلٍ منهم.

وذكر السفيرعلاء يوسف أن السيد الرئيس وجّه بأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية والقوات المسلحة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي. ووجّه السيد الرئيس بقيام هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقارير بمعاونة لجنة فنية من الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية عن كافة المشروعات قبل افتتاحها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات والتحقق من تنفيذها على الوجه الأكمل، بما يضمن كفاءتها وتحقيقها لأهدافها المرجوة سواء في الأحوال العادية أو في أوقات الأزمات.