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ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزلين بالفيوم إلى 4 وفيات و20 مصاباً

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ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزلين بالفيوم إلى 4 وفيات و20 مصاباً ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزلين بالفيوم إلى 4 وفيات و20 مصاباً
صرح الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم أن عدد ضحايا حادث انهيار منزلين بمنطقة باب الوداع بحى الصوفى بمدينة الفيوم ارتفع إلى 4 حالات وفاة، بعدما توفت منذ قليل المواطنة سنية أحمد عبد التواب 50 سنة، وكانت ضمن المصابين فى الحادث، والذين بلغ عددهم 20 مصاباً، نقلت سيارات الإسعاف 15 منهم إلى مستشفي الفيوم العام، وإسعف الأهالي 2مصابين، وأسعفت سيارات الإسعاف 3 مصابين فى موقع الحادث.
>كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطاراً بانهيار منزلين بمنطقة باب الوداع بحى الصوفى بمدينة الفيوم، وتبين أن الانهيار وقع إثر قيام لودر بالحفر على أعماق كبيرة فى قطعة أرض فضاء بين المنزلين مما تسبب في سقوطهما.
>وانتقل إلى موقع الحادث المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم وسكرتير عام المحافظة وعدد من المسؤلين والتنفيذيين .

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