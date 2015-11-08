توقف الدراسة فى 400 مدرسة بالبحيرة بعد غرقها بمياه الصرف والأمطار

شهدت محافظة البحيرة اليوم، تعطل الدراسة فى 400 مدرسة من المدارس بالمراكز المختلفة جراء غرق تلك المدارس فى مياه الصرف الصحى ومياه الأمطار الغزيرة، التى أغرقت المحافظة خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن هناك جهودا تبذل من مديرى الإدارات من أجل نزح مياه الأمطار والصرف الصحى التى أغرقت المئات من المدارس وحتى الآن تمكن مديرى الإدارات من إزالة مياه الأمطار والصرف الصحى من داخل العشرات من المدارس.

مضيفا أنه توقفت بالأمس نحو 481 مدرسة تماما، واليوم 400 مدرسة جراء غرق تلك المدارس فى مياه الأمطار والصرف الصحى.

وأشار أبو الغيط إلى أنه تم إزالة المياه المتراكمة فى المدارس من المئات من تلك المدارس بالتعاون من الوحدات المحلية وعلى سبيل المثال توقفت 18 مدرسة بإدارة بندر دمنهور اليوم، تمكن مدير إدارة بندر دمنهور من إزالة مياه الأمطار والسيول من 10 مدارس لتصبح 8 مدارس متوقفة تماما اليوم ومن المتوقع وصول الأعداد إلى 100 مدرسة بعد إزالة المياه من العديد من المدارس بخلاف إدارة إدكو وإيتاى البارود و22 مدرسة بإدارة مركز دمنهور.

وطالب المئات من أولياء الأمور بمحاكمة المسئولين عن قطاع المياه والصرف الصحى بالبحيرة لتقاعسهم ورفضهم القيام بمهام عملهم وغرق مدارس ملحقة المعلمات وجاد علوان والسوسى وعبد المعطى المسيرى ومنشأة فلاقة والسلام ومحمد عبده ومحمد الريانى بمياه الصرف الصحى الخاص بالأهالى نظرا لكون مستوى تلك المدارس منخفض عن مستوى المبانى المحيطة بها.

فيما طالب المئات من الأهالى بإقالة محافظ البحيرة الذى فشل فى التعامل مع أزمة السيول والأمطار التى اجتاحت المحافظة، والتى أدت لغرق تلك المدارس وتوقف العمل بها.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت موجة من الطقس السيئ والسيول التى تسببت فى حصد أرواح 23 مواطنا بينهم 8 صعقتهم الكهرباء كما تسببت السيول فى انهيار 20 منزلا وسقوط جزء من طريق "حوش عيسى - أبو المطامير".

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