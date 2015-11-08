بن حلى: وزراء الخارجية العرب يبحثون 3 قضايا هامة بشأن فلسطين بالرياض غدا

> يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، لمناقشة تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، فى ضوء تعثر عملية السلام والعدوان الإسرائيلى المستمر على الشعب الفلسطينى وأراضيه ومقدساته، وخطة التحرك المستقبلية على الساحة الدولية.

يشارك فى الاجتماع الطارئ الذى تستضيفه الرياض على هامش أعمال قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وزراء الخارجية العرب، وسيرأس الوفد المصرى سامح شكرى وزير الخارجية يرافقه وفد رفيع المستوى، والذى يشارك أيضا فى الاجتماعات التحضيرية للقمة.

وصرح السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع سيناقش ثلاث قضايا رئيسية القضية الأولى، هى كيفية تحريك عملية السلام المتعثرة والمتوقفة، وذلك من خلال تحرك المجموعة العربية فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن خلال الدول الفاعلة فى المجتمع الدولى، من أجل حصول الشعب الفلسطينى على الحماية الدولية فى ظل الهجوم الذى تمارسه إسرائيل.

وقال بن حلى فى تصريحات صحفية على هامش المنتدى الرابع لرجال الأعمال للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، إن القضية الثانية التى سيبحثها الوزراء العرب هى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى من بطش وعدوان سلطة الاحتلال الإسرائيلى وجيشها وشرطتها وقطعان مستوطنيها الذين يعيثون فى الأراضى الفلسطينية فسادا فى ظل صمت المجتمع الدولى على هذه الجرائم.

وأضاف أن القضية الثالثة هى ضرورة خلق آلية عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى المتعلقة بالصراع العربى الإسرائيلى، خاصة أن اللجنة الرباعية الدولية أصبحت غير مجدية ولابد من إعادة النظر فيها أو إنشاء آلية أخرى جديدة تعمل على تنفيذ هذه القرارات التى صدرت من الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.

وأوضح السفير بن حلى أن الاجتماع سيستمع إلى أفكار الوزراء العرب حول كيفية التحرك العربى بشأن القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، كما سيطلعهم وزير خارجية فلسطين رياض المالكى عن آخر التحركات الفلسطينية والإجراءات التى تتخذها القيادة الفلسطينية لكبح جماح هذا العدوان.