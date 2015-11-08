استشهاد فلسطينية عقب طعنها إسرائيليًَا قرب بيت لحم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى النار على فلسطينية قرب بيت لحم، ما أسفر عن استشهادها بعد قيامها بإصابة إسرائيلى فى عملية طعن، وذلك وفق ما أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم.

جدير بالذكر أن مسئولى مستشفى قالوا إن الجيش الإسرائيلى قتل بالرصاص فلسطينيين اثنين يوم الجمعة الماضى أحدهما امرأة مسنة اتهمها بمحاولة دهس جنود فى الضفة الغربية المحتلة، فى حين شارك الرجل فى احتجاج شابه العنف فى قطاع غزة.

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