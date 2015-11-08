محافظة أسيوط:إجراءات للتصدى لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

عقدت محافظة أسيوط إجتماعا عاجلا بناءا على تعليمات من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لمناقشة تفشي ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وكيفية التصدى لها وإيجاد حلول عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة مستقبلا والتى تأتى مع بداية موسم الحصاد لبعض الزراعات الصيفية وخاصة الذرة الرفيعة وذلك برئاسة اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط.

وقال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة انه تم خلال الإجتماع مناقشة إمكانية إستغلال المخلفات الزراعية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لتدوير تلك المخلفات بالإضافة إلى تفعيل القانون لمعاقبة كل من يقوم بحرق المخلفات الزراعية وتحرير مخالفات ومحاضر بذلك من قبل الجهات المعنية.

وأشارت هالة فرغلى الى ان الإجتماع قد خلص لمجموعة من التوصيات أهمها تحديد الأماكن والمساحات التى ينتج عنها حرق مكشوف بصفة كثيفة سنويا والمسببة للإختناقات كما يتم تشغيل المفارم الموجودة فى محطة الميكنة وعمل صيانة دورية لها حتى يتم الإستفادة منها سنويا كما يتم التنبيه على الوحدات المحلية توفير وسيلة لنقل المخلفات الزراعية من أماكنها إلى أماكن الفرم حتى يتم فرمها بالإضافة إلى التعاون بين الجامعة والمحافظة لإتمام عمليات النقل والفرم حتى يمكن لمصانع الأسمنت إستخدامها فى أفران الحريق.