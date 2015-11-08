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أهالى عقار بالدخيلة يرفضون إخلاء منزلهم المتصدع لعدم وجود بديل

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أهالى عقار بالدخيلة يرفضون إخلاء منزلهم المتصدع لعدم وجود بديل أهالى عقار بالدخيلة يرفضون إخلاء منزلهم المتصدع لعدم وجود بديل
رفض أهالى عقار بالدخيلة بمحافظة الإسكندرية، إخلاء منزلهم بعد تصدعه بسبب الأمطار وتساقط أجزاء منه، لعدم وجود بديل لهم، وقرروا التوقيع على إقرارات بالإقامة على مسئوليتهم.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة الدخيلة بسقوط أجزاء من عقار بمنطقة أم زغيو - خلف شركة الشمعدان، انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

وبالفحص تبين أن العقار مساحته 70 متراً تقريباً مكون من أربعة طوابق "بناء قديم - مشغول بالسكان "ملك فؤاد خ ا" وسقوط أجزاء من سقف حجرة بالطابق الثانى على شقة الطابق الأول دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة، تم إخطار عمليات المحافظة وحى العجمى، وتنبه على قاطنى العقار بالإخلاء المؤقت دون المنقولات رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم، ووضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة.

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مصر 365