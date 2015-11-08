ضبط عامل بحوزته 1710 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائة بنجع حمادى

تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بنجع حمادي برئاسة العقيد إبراهيم سليمان واشراف العميد ايمن فتحي رئيس المباحث من ضبط عامل بحوزته كمية من الاقراص المخدرة قبل ترويجها علي عملائه.

تلقي اللواء صلاح الدين حسان مدير امن قنا اخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث يفيد تمكن قوة امنية برئاسة المقدم حسام انور رئيس مباحث مركز نجع حمادى والرائد عمرو الخطيب رئيس مباحث مركز دشنا من ضبط ، عامل يدعي عاطف ش ت 40 سنه سائق وبحوزته كمية من الاقراص المخدرة بلغت 1710 قرص تامول ومبلغ مالى وقدره 55900 حصيلة الاتجار اثناء استقلاله السيارة رقم 8367 ص ا ب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1712 لسنة 2015 ادارى مركز الوقف