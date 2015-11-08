مصرع فلاح صعقا بالكهرباء أثناء ري الارض الزراعية بالمنوفية

لقي فلاح مصرعه بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية صعقا بالكهرباء وذلك أثناء قيامه بتشغيل ماتور الري.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ،أخطارا من الرائد محمود الشاذلي رئيس مباحث مركز السادات يفيد من مصرع مبروك عبد المحسن 52 عاما ومقيم كفر داودالتابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية مصرعه صعقا بالكهرباء وذلك أثناء قيامه بتشغيل ماتور الري حدس ماس كهربائي وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة الصعق بالكهرباء ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.