ضبط بندقيتين وفرد روسى بقنا

تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بنجع حمادي برئاسة العقيد إبراهيم سليمان وإشراف العميد ايمن فتحي رئيس المباحث من ضبط 3 قطع سلاح بدون ترخيص بندقيتين وفرد روسي وعدد من الطلقات.

تلقي اللواء صلاح الدين حسان مدير امن قنا اخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث يفيد تمكن قوة امنية برئاسة المقدم حسام انور رئيس مباحث مركز نجع حمادى والرائد عمرو الخطيب من ضبط اشرف س ع 42 سنة مزارع وبحوزته فرد روسى و 2 خزينة فارغة بدون طلقات كما تم ضبط احمد ع ع 23 سنة عامل بحوزته بندقية الية و 28 طلقة من ذات العيار ومحمود ع ع 20 سنة عامل و بحوزته بندقيه خرطوش.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.