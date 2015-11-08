توافد المحامين على مقار انتخابات النقابة بالشرقية والقليوبية والغربية

توافد الناخبين لمن المحامين للمشاركة فى انتخابات نقابة المحامين بالغربية فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع المواعيد الرسمية التى أقرتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين.

وشكلت اللجنة المشرفة على انتخابات اللجنة العامة بالغربية من النيابة، 4 لجان فى محكمة طنطا الابتدائية، فى الأدوار الأول والثانى والثالث والرابع، وينافس على مقعد المحكمة الابتدائية من الغربية إسلام فاروق، واشرف حنتيرة، وإسماعيل أبو غزالة، وعلى المستوى العام، بدوى الفقى.

وأكد أنصار المرشحين أن سبب قلة الإقبال من الناخبين فى الساعات الأولى هو انشغال المحامين بالجلسات، خاصة أن اليوم عمل قضائى كامل، مؤكدين أن لجان الانتخابات ستشهد زحام جماهير عقب الانتهاء من الجلسات والقضايا.

وفى الشرقية توافد العشرات من المحامين، حيث يتنافس 105 مرشحين على عضوية مجلس النقابة عن المستوى العام، و29 عن القطاع العام، و170 مرشحا عن المحاكم الابتدائية.

ويقول "عاكف جاد"نقيب محامين الشرقية، فى تصريحات خاصة أن 11 ألف محامى بالشرقية، لهم حق التصويت بانتخابات النقابة العامة، وأن النقابة انتهت من كل الاستعدادات وتم تجهيز المقار بجميع محاكم جنوب وشمال المحافظة ما عد الزقازيق، تم نصب خيام بمنطقة الزراعة.

وسوف يتم الفرز عقب ذلك مباشرة داخل كل لجنة فرعية بمعرفة السادة المستشارين رؤساء اللجان من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وإخطار اللجنة العامة التابع لها بنتيجة الفرز فور تمامه، حيث تتولى الأخيرة بدورها تجميع النتائج وإخطار اللجنة العليا للانتخابات التى تتولى التجميع النهائى وإعلان النتيجة رسميا.

وفى القليوبية، أكد محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية، أن 23 مقرا انتخابيا على مستوى محاكم جنوب وشمال المحافظة بدأت فى استقبال المحامين للإدلاء بأصواتهم لحسم المنافسة على مقعد النقيب وعضوية المجلس منها 9 مقار على مستوى محكمة شمال القليوبية و14 بمحكمة جنوب.

وأكد يوسف، أن 7 محامين ممثلين عن محاكم "جنوب وشمال" القليوبية يخوضون انتخابات النقابة العامة للمحامين وهم: محمد عبدالحى أبو ليلة وأحمد مصطفى أبو طالب وعلى أحمد أيوب وليد السيد محمود وأحمد محمد أنور محمود" عن محكمة شبرا الخيمة الابتدائية و"وحسين عبدالوهاب الجمال وأحمد داود صالح عن محكمة بنها الابتدائية".

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