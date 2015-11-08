صور| محافظ أسوان يقوم بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بمنطقة الكرور

قام اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بمنطقة الكرور، للإطمئنان على سير العمل بها وتوفير الخدمة الصحية لأهالى المنطقة بالشكل المطلوب.

ووجه محافظ أسوان مسئولى الصحة بسرعة توفير وحدة أسنان كاملة للوحدة الصحية، كما وجه أيضًا بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للصرف الصحي والكهرباء بالوحدة لكي تقوم بتقديم أعمالها للمواطنين على الوجه الأكمل، ودون تسبب ذلك فى تعطيل الأجهزة الطبية.

وكان يسري قد قام بجولة تفقدية لمنطقة الكرور لمتابعة أعمال مبادرة “قريتنا بكرة أحلى”، والذي تنفذه جمعية نجع الطيباب لتنمية المجتمع بالكرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان المدعمه للمبادرة بكافة معدات مشروع النظافة ضمن المعسكر الشبابي لنظافة وتشجير المنطقة بمشاركة 40 شابًا، من مختلف الأعمار السنية من أبناء المنطقة.

أجرى يسرى حواراً مفتوحاً، استمع فيه لمطالب واحتياجات أهالي المنطقة، حيث استجاب لطلب سيدة مسنة تقدمت بشكوى عن حدوث تسرب مياه مفاجئ داخل المنزل، مما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات به، فقام المحافظ بزيارة منزل المواطنة لمعاينته على أرض الواقع ووجه مسئولي الصرف الصحي بسرعة إنهاء المشكلة، والقيام بعملية مراجعة لخط الصرف الصحي الواقع خلف المنزل، بالاستعانة بأجهزة الكشف عن التسربات لحلها بشكل جذري للحيولة دون تعرضه لأى تشققات أو تصدعات.

واستجاب يسرى لمطالب الأهالى حيث وجه إلى تخصيص المساحة الواقع فيها محجر الكرور للمنفعة العامة والتى تصل لحوالى 2500 م2، وذلك بعد المراجعة القانونية والاجرائية من خلال إدارة المحاجر والوحدة المحلية لمدينة أسوان.

شدد المحافظ على مسئولي حي جنوب، بسرعة تركيب الكشافات واللمبات لأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية لخدمة منطقة الكرور، بجانب مراجعة زيادة قدرة محول الكهرباء الخاص بنجع الطيباب مع قطاع توزيع الكهرباء، موجهاً أيضاً مسئولي الشباب والرياضة بإنهاء أعمال إنشاء المعلب الخماسي بنجع الطيباب والذي يقام على مساحة 1100 م2، ومن المقرر إنهاءه العام الحالي، حيث يتم وضع نجيل صناعي وإضاءته، وذلك بتكلفة 600 ألف جنيه.