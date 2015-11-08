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صحيفة سودانية:تأجيل المؤتمر التحضيرى بين الحكومة والحركات المسلحة

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صحيفة سودانية:تأجيل المؤتمر التحضيرى بين الحكومة والحركات المسلحة صحيفة سودانية:تأجيل المؤتمر التحضيرى بين الحكومة والحركات المسلحة

كشفت مصادر دبلوماسية سودانية عن تأجيل المؤتمر التحضيرى- للمرة الثانية- المزمع انعقاده فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا فى الخامس عشر من نوفمبر الجارى، بين حكومة السودان، والحركات المسلحة، إلى وقت لاحق.

وقالت المصادر ـ التى وصفت بـ"المطلعة"، لصحيفة "اليوم التالى" الصادرة بالخرطوم الأحد، أن التأجيل جاء عقب مشاورات مكثفة خلال الأيام الماضية بين الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكى، والحركات المسلحة، ورئيس حزب الأمة القومى الصادق المهدى، ورئيس حركة "الإصلاح الآن" غازى صلاح الدين.

وأضافت أن المعنيين بالمؤتمر التحضيرى، اشترطوا تحديد موعد انعقاد المؤتمر التحضيرى عقب اجتماع لقوى نداء السودان بعد غد الثلاثاء فى باريس لمناقشة الأمر، وتحديد قرار نهائى حول المشاركة فى المؤتمر.

وأوضحت أن المشاورات خلصت إلى ضرورة أن تعقد اجتماعات حول وقف العدائيات التى تشمل دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان، والنيل الأزرق) فى الخامس عشر من نوفمبر الجارى. . مشيرة إلى أن الدعوات ستوجه اليوم أو غدا لاجتماع وقف العدائيات فقط، وليس الاجتماع التحضيرى.

وأكدت المصادر- للصحيفة السودانية- أن آلية الحوار الوطنى السودانى (7+7)، أبلغت الآلية الأفريقية رسميا موقفها من الاجتماع التحضيرى، وأنها جاهزة للقاء الحركات المسلحة والصادق المهدى فقط فى أديس أبابا، بجانب استعدادها للقاء القوى السياسية الأخرى بالخرطوم. . مشيرة إلى أن حكومة الخرطوم أبلغت الآلية الأفريقية- فى وقت سابق- موافقتها على المؤتمر التحضيرى ولقاء الحركات المسلحة والأطراف الموقعة على اتفاق باريس.
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