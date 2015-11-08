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مقتل 30 من داعش فى قصف لطيران التحالف جنوب الموصل بالعراق

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مقتل 30 من داعش فى قصف لطيران التحالف جنوب الموصل بالعراق مقتل 30 من داعش فى قصف لطيران التحالف جنوب الموصل بالعراق

قصف طيران التحالف الدولى تجمعا لمسلحى داعش الإرهابى فى مصفى "القيارة" جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق، مما أسفر عن قتل أكثر من 30 إرهابيًا بينهم قيادى فى التنظيم.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن طيران التحالف قصف المصفى بناء على معلومات استخبارية من جهاز مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن المسؤول الأمنى لداعش بمصفى القيارة حمودى رفيلة كان من بين القتلى فى الغارة الجوية.

ودمر طيران التحالف خمسة صهاريج تابعة لتنظيم داعش معدة لتهريب النفط من مصفى القيارة وقتل من فيها.. بينما أحبطت القوات العراقية هجوما لمسلحى داعش بمنطقة مكيشيفة شمال مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وأشارت إلى أن الفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية قتلت العديد من الإرهابيين عند محاولتهم الهجوم على القطعات الامنية بمنطقة مكيشيفة فى سامراء.
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