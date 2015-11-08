احتجاجات فى المغرب على رفع أسعار المياه والكهرباء

>خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع فى مدينة طنجة بشمال المغرب أمس السبت للاحتجاج على ارتفاع أسعار المياه والكهرباء رغم تطمينات الحكومة ودعوات لانهاء التجمعات الحاشدة.

والاحتجاجات الكبيرة نادرة فى المغرب. وعندما أطاحت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية بزعماء تونس ومصر وليبيا عام 2011 تمكن القصر الملكى المغربى من احتواء احتجاجات مشابهة بإجراء اصلاحات محدودة وزيادة الانفاق وتشديد الإجراءات الأمنية.

والاحتجاج الذى اندلع مساء أمس السبت هو الأحدث فى سلسلة من التجمعات الحاشدة التى بدأت قبل ثلاثة أسابيع. واندلع الاحتجاج بعد أيام من تصريحات السلطات بأن الحكومة تعمل مع شركة فرنسية تدير الخدمات لمراجعة الفواتير ودعوتها لسكان المدينة وقف الاحتجاجات.

وردد المحتجون أثناء المسيرة فى طنجة "يا للعار يا للعار باعونا للاستعمار."

وكان التجمع الحاشد أصغر من تجمع آخر الأسبوع الماضى فى طنجة حيث احتج الآلاف فى أكبر مظاهرة بشوارع المغرب منذ احتجاجات عام 2011 المطالبة بالديمقراطية.

وكان بيان صدر عن الحكومة الأسبوع الماضى حذر المواطنين من "عدم الانسياق وراء الدعوات الغير مسؤولة لاثارة البلبلة" مضيفا أن وزير الداخلية أعطى تعليماته أيضا للشركة بتنفيذ مراجعة للفواتير بأسرع وقت ممكن.

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