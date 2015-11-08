هاني شاكر يدعو الفنانين للمشاركة في حفلات لدعم وتنشيط السياحة

كتب : إنجي لطفي

دعا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، نجوم الغناء والفن في مصر والوطن العربي، للمشاركة في مجموعة حفلات فنية، تنظمها نقابة المهن الموسيقية، لدعم و تنشيط السياحة في شرم الشيخ، وتصديًا للحملة الشرسة التي تتعرض لها مصر من قِبل الغرب .

وأكد طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين، أن أمير الغناء العربي، يعكف الآن على الاتصال بجميع النجوم، لتوجيه الدعوة لهم، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان أسماء المشاركين من النجوم خلال أيام، فضلًا عن مواعيد وبرامج الحفلات.

ويُجْري نقيب الموسيقيين اتصاﻻت بالمسئولين بالمحافظة، والمسئولين بالدولة، لتنظيم الحفلات التى ستنقل بالبث المباشر لأنحاء العالم، كرسالةٍ صريحة، مفادها ” أن مصر بلد الأمن و الأمان”.