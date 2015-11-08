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النيابة تحقق مع 3 أصدقاء متهمين بتصوير زميل أحدهم عاريا بالإكراه فى حلوان

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النيابة تحقق مع 3 أصدقاء متهمين بتصوير زميل أحدهم عاريا بالإكراه فى حلوان النيابة تحقق مع 3 أصدقاء متهمين بتصوير زميل أحدهم عاريا بالإكراه فى حلوان
يباشر المستشار إسلام سرور رئيس نيابة حلوان، اليوم الأحد، التحقيق مع 3 أصدقاء متهمين باحتجاز زميل أحدهم والاعتداء عليه بالضرب وتصويره تحت تهديد السلاح الأبيض، داخل ورشة إطارات فى منطقة حلوان.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من "محمد. خ" 15 عامل بمحل إصلاح إطارات سيارات، يفيد بقيام كل من "م م " 30 سنة عامل بذات المحل، و"أ ع " 24 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية "مخدرات"، و"م ج" 21 سنة عامل مسجل سرقات بالإكراه باحتجازه داخل الورشة عمله والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على خلع ملابسه وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح الأبيض ونشر الفيديو بمنطقة سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والتحريات التى أكدت صحة الواقعة والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" ومقطع للمجنى عليه عاريا، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم الأول أمام المباحث بسرقة مبالغ مالية من داخل الورشة عملهما وقيام المجنى عليه بإبلاغ صاحب الورشة فاستعان بالمتهمين الثانى والثالث للتعدى على المجنى عليه وتصويره عاريا انتقاما منه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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