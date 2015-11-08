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تأجيل دعوى تطالب بوقف برنامج الفنانة انتصار لجلسة 3 يناير المقبل

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تأجيل دعوى تطالب بوقف برنامج الفنانة انتصار لجلسة 3 يناير المقبل تأجيل دعوى تطالب بوقف برنامج الفنانة انتصار لجلسة 3 يناير المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى وقف برنامج نفسنة الذى يذاع على قناة القاهرة والناس لجلسة 3 يناير المقبل.

أقام الدعوى سمير صبرى المحامى وحملت رقم 1620 لسنة 70ق واختصمت كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس والممثل القانونى لها ووزير الاستثمار.

وقال "سمير" إن انتصار دعت للفسق والفجور من خلال ظهورها فى برنامج "نفسنة" على فضائية "القاهرة والناس"، وحرضت فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

وكانت انتصار قد دعت الشباب المصرى لمشاهدة الأفلام الإباحية لـ"تصبير أنفسهم" بحسب تعبيرها، مؤكدة أنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامى، وهى تفضلها وتفضل مشاهدتها.

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