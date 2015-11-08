«المُلا» يغادر مصر للمشاركة في فعاليات «أديبيك 2015» بأبو ظبي‎

غادر مطار القاهرة الدولي، المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، متوجهًا إلى أبوظبي بالإمارات، للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض ” أديبيك 2015 “، والذي يشارك فيه 120 دولة، و545 شركة عالمية تعمل في مجال البترول .

وقال “الملا”، في تصريح له قبيل مغادرته، إن مصر حريصة على المشاركة في هذا المؤتمر، لأنه من أكبر مؤتمرات البترول والغاز في منطقة الشرق الأوسط والعالم وترعاه دولة الإمارات، وتم دعوة مصر لحضور الافتتاح والمشاركة في فعاليات المناقشة الوزارية الخاصة بالافتتاح من خلال ندوة يشارك فيها 4 وزراء بترول من بينهم مصر، مضيفًا أنه سيلتقي على هامش المؤتمر عدد من الدول والمسئولين المشاركين فيه ورؤساء الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال الزيت والغاز، ولاسيما من أجل الترويج والدعاية لما تم في مجال الاكتشافات الأخيرة في مصر .