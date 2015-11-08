صور| المتحدث العسكري: ضبط 206 قطعة سلاح و3576 فرد متسلل وتدمير 31 نفق خلال شهر أكتوبر

عرض المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقريراً عن أبرز جهود قوات حرس الحدود فى مكافحة أعمال التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية خلال شهر أكتوبر 2015.

وأوضح المتحدث العسكري، أنه في مجال مكافحة أعمال تهريب الأسلحة والذخائر، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 206 قطعة سلاح مختلفة تنوعت بين (أسلحة آلية، بنادق خرطوش، قواذف RPG)، بالإضافة إلى 3 دانة RPG و975 طلقة عيار 7.62*39، 124 خزنة بندقية آلية، 26 سلاح أبيض في (القنطرة شرق، نفق الشهيد أحمد حمدي، رأس سدر، الزعفرانة، رأس غارب، معدية سرابيوم، معدية نمرة 6، بورسعيد، السلوم، العلاقي، منفذ حدربة).

وأضاف أنه في مجال مكافحة أعمال تهريب المواد المخدرة، تم ضبط 6550 كجم من نبات البانجو المخدر، وحوالي 260 كجم من جوهر الحشيش المخدر، و1.1 مليون قرص مخدر لعقاري الترامادول والتامول، بالإضافة إلى 36753 قاروصة سجائر مسرطنة في (القنطرة شرق، نفق الشهيد أحمد حمدي، رأس سدر، الزعفرانة، رأس غارب، معدية سرابيوم، معدية نمرة 6، بورسعيد، السلوم، العلاقي، منفذ حدربة، سيوة).

وتابع المتحدث العسكري : في مجال أعمال مكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية، تم ضبط 3576 فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية في (دمياط، بلطيم، أبوقير، البرلس، الإسكندرية، السلوم).

وأشار إلى أنه في مجال اكتشاف وتدمير الأنفاق على الشريط الحدودي، تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 31 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بمدينة رفح.