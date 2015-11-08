صلاح في دربي العاصمة.. هل تعلم تاريخ وحجم الكراهية بين روما ولاتسيو؟

هو صراع انتماء. كلاهما يعتبر نفسه صاحب الأرض. ملك المدينة. صاحب الحق في القول أنا من أمثل روما فهي أصلي وتاريخي.

ربما دربي روما ولاتسيو ليس في قوة ميلان وإنتر ميلانو. بوكا جونيورز وريفر بلات. أتليتكو مدريد وريال مدريد. مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

لكنه بلا شك أحد أعنف الدربيات على مستوى العالم نظرا للعداوة والكراهية الشديدة بين جمهور الفريقين منذ 88 سنة.

وحين يدخل النجم محمد صلاح قلعة أوليمبيكو الأحد سيكون أول لاعب مصري في التاريخ يخوض الدربي في نسخته رقم 177.

لاتسيو المستقل

يعود أصل النزاع على المدينة الفاتنة لعام 1927 حين ظهر روما للنور نتيجة دمج ثلاثة أندية هي رومان وفورتيتودو وألبا أوداس بعد 27 عاما من نشأة لاتسيو الذي سمي بإسم المنطقة التابع لها.

فمنطقة لاتسيو تحتل المركز الثاني من حيث الكثافة السكانية والاقتصاد في إيطاليا وعاصمتها روما. المدينة الأكبر في الدولة وعاصمتها.

لاتسيو رفض الانضمام لهذا التحالف الذي أنشأ بعد قرار الزعيم الفاشي موسوليني بتكوين ناد عاصمي قادر على مقارعة فرق الشمال المهيمنة على كرة القدم في إيطاليا. يوفنتوس وتورينو وميلان وإنتر.

من الأحق؟

الصراع الأساسي بين روما ولاتسيو والذي يبلغ أشده في الدربي هو صراع انتماء للمدينة فيعتبر كلاهما أنه صاحب الحق الأصيل في تمثيل روما والفوز بالمباراة هو السبيل الوحيد لإثبات ذلك.

ولأن روما ولاتسيو ليسا من أصحاب الخزائن المليئة بالبطولات والألقاب فإن الدربي بالنسبة لهما يعتبر الإنجاز الأهم في عالم كرة القدم.

ويأخذ الصراع بينهما خارج الملعب بعدا اجتماعيا وأخر سياسيا فذكر الكاتب الإيطالي فاسكو براتوليني عام 1955 في مجلة إل كامبيون أن مع مرور الوقت تبلورت فكرة أن روما هو نادي الشعب بينما لاتسيو تشجعه الطبقة الأرستقراطية.

عندما ظهر روما شعر جمهور لاتسيو أن فريقهم أصبح دخيلا على المدينة رغم زيادة شعبيته نتيجة اختفاء الفرق الثلاثة التي اندمجت لنشأة الأول.

فيطلق جمهور روما على لاتسيو لقب "الفلاحين" في إشارة للطبيعة الريفية للمنطقة التي ينتمي لها الأخير.

وعن كراهية كل جمهور للفريق الأخر دعني أطلعك فقط على رسالة جمهور لاتسيو لجمهور روما في إحدى دربيات فترة التسعينيات.

فقد وصل الأمر لتذكيرهم بمعسكر أوشفيتز الذي قتلت فيه ألمانيا النازية ملايين البشر أثناء الحرب العالمية الثانية على أنه مكانهم.

المواجهات المباشرة

يتفوق روما في مواجهات الفريقين السابقة ففاز بـ65 مباراة مقابل 48 للاتسيو من إجمالي 176 مباراة منها 143 في الدوري.

ويعد فرانشيسكو توتي قائد الجيالوروسي الحالي إضافة لنجم الفريق السابق دينو دا كوستا الهدافين الأكبر في تاريخ الدربي فسجل كل منهما 11 هدفا.

ويمتلك توتي أيضا الرقم القياسي في عدد المشاركات فلعب حتى الآن 41 دربي.

روما فاز بأول دربي بهدف رودولفو فولك يوم 8 ديسمبر 1929 وأيضا بآخر دربي 2-1 مايو الماضي.