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مازيمبي يطرق أبواب اليابان ويستعد لمساواة الزمالك

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مازيمبي يطرق أبواب اليابان ويستعد لمساواة الزمالك مازيمبي يطرق أبواب اليابان ويستعد لمساواة الزمالك

90 دقيقة تفصل فريق الغربان عن التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ ومعادلة رقم الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

يستضيف مازيمبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في آخر مباراة من نسخة دوري الأبطال لهذا العام بعد أن حقق انتصارا غاليا في ذهاب النهائي الأسبوع الماضي بهدفين لهدف.

وأصبح فريق مدينة لوبومباشي الكونجولية قاب قوسين أو أدنى من المشاركة في كأس العالم للأندية في اليابان ديسمبر المقبل.

ويمتلك مازيمبي أربعة ألقاب في دوري أبطال إفريقيا وإذا أضاف النجمة الخامسة فإنه سيعادل عدد مرات تتويج الزمالك بالمسابقة الأهم لأندية القارة السمراء.

فقد رفع مازيمبي الكأس في أعوام 1967 و1968 و2009 و2010 وخسر النهائي عامي 1969 و1970.

وإذا تأهل مازيمبي لمونديال الأندية فإنها ستكون مشاركته الأولى على الأراضي اليابانية بعد خوضه نسختي 2009 و2010 في الإمارات.

وكان مازيمبي أول فريق إفريقي يصل لنهائي كأس العالم للأندية حين أطاح بإنترناسيونال البرازيلي في الدور نصف النهائي عام 2010 قبل أن يخسر اللقب لصالح إنتر ميلانو.

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