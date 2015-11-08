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جولة لمدير أمن الإسكندرية لمتابعة توافر السلع بأسواق المحافظة

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جولة لمدير أمن الإسكندرية لمتابعة توافر السلع بأسواق المحافظة جولة لمدير أمن الإسكندرية لمتابعة توافر السلع بأسواق المحافظة
قام اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بالإشراف على حملة تموينية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط الإدارة العامه لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

تم التأكد من وجود جميع السلع الأساسية متوفرة بالأسواق لدى البدالين التموينيين، ويتم صرف حصص التموين الشهرية بانتظام بأسعارها المتداولة ولا يوجد أى ارتفاع فى الأسعار، بجانب توافر جميع أصناف الخضراوات والفاكهة بالأسواق ويوجد استقرار وثبات فى الأسعار، وجميع المحروقات "الوقود وأسطوانات البوتاجاز "متوفرة فى المحطات والمستودعات، ولا يوجد أى أزمات وحصة المحافظة متوفرة ولا يوجد أى تغير فى أسعارها.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لضبط عملية الأسعار وعدم ارتفاعها عشوائياً غير مبرر لتكون فى متناول المستهلك بالسعر العادل غير مغالى فيه، بجانب التأكد من توافر السلع الغذائية المعروضة بالفروع والأسواق والتأكد من صلاحيتها وبيعها بالسعر الرسمى والمرور على الأسواق بدائرة المدينه ومحلات بيع الأغذية، والتأكد من صلاحية المعروض منها وتوافر كافة السلع.

كما تم ضبط كل من محمود ال م 23 سنة المدير المسئول عن مصنع بسطرمة لحيازته عدد { 512 كجم لحوم 57 قالب بسطرمة بإجمالى وزن 171 كجم " بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و عماد ش ج 39 سنة المدير المسئول عن محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع عدد "200 " كجم لحوم مفروم به تغيير فى الخواص الطبيعية وبعرضه على مديرية الطب البيطرى " قسم تفتيش اللحوم " تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط حنفى م م 71 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع { 70 كجم لحوم بلدى شمبرى وفخذ ضأن كبير الحجم } ذبيح خارج المجازر العمومية بها تغيير فى الخواص الطبيعية وبعرضها على مديرية الطب البيطرى " قسم تفتيش اللحوم " تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكذلك ضبط أحمد م م 31 سنة صاحب فرش لحيازته وعرضه للبيع عدد "130 " علبة سجائر بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، ومصطفى ا ص 45 سنة المدير المسئول عن محطة وقود للبترول لقيامه ببيع عدد " 28 " لتر بنزين 80 أوكتين المدعم بأزيد من السعر الرسمى بمقدار 3.5 جنيهاً.

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مصر 365

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