النيابة تحقق مع عاطلين متهمين بسرقة المواطنين فى مصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين التحقيقات مع عاطلين، لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين.

البداية عندما سقط فى قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عاطلان كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بأسلوب المغافلة.

تمكن النقيب شريف أحمد أبو الدهب الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة والمعين بالمرور الأمنى المستحدث بمنطقة المنيل وبصحبته القوة المرافقة فى وقت سابق من ضبط مصطفى عبد الناصر، عاطل وإبراهيم خليل، عاطل، وبحوزتهما عدد من المفاتيح، وحقيبة بلاستيكية بداخلها ملابس ومتعلقات شخصية.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل محل ملابس ملك الشنشورى فرحات، بأسلوب "المغافلة"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16233 لسنة 2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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