30 % من الولادات المبكرة تحول لمستشفى لطيفة دون تنسيق

وجهت الدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة انتقادات لبعض المستشفيات الخاصة في دبي والمناطق الشمالية، لقيامها بتحويل جميع الولادات المبكرة لمستشفى لطيفة دون تنسيق مسبق وعلم المستشفى، مشيرة إلى أن نسبة هذه الحالات وصلت من بداية العام الجاري أكثر من 30%.

الدكتورة منى تهلك أوضحت أن هناك بعض المستشفيات تقوم بتسجيل الحوامل ضمن برامج الحمل وعند الولادة المبكرة يتم تحويل الحامل بدون تنسيق مسبق إلى مستشفى لطيفة، ويتم وضع المستشفى تحت الأمر الواقع. وقالت إن بعض المستشفيات الخاصة لديها حاضنات ولكنها تقوم بتحويل الحالات المعقدة والحرجة لعلمها بإمكانيات وقدرات المستشفى.

إضافة إلى أن بعضها يقوم بتحويل الحالات العادية والمشكوك في قدرتها على تسديد فاتورة العلاج التي غالباً ما تكون مكلفة إلى مستشفيات الهيئة على اعتبار أنها مستشفيات حكومية وملزمة بقبول الحالات الطارئة التي ترد إلى أقسام الطوارئ.

وطالبت الدكتورة منى تهلك في تصريحها لـ«البيان» بضرورة إلزام شركات التأمين بقبول تغطية الولادات المبكرة «الخدج»، أسوة بالدول الأوروبية وكذلك الحالات الحادة أو توحيد أسعار الخدمات بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من الضغط الواقع على المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن تكون أسعار خدمات الرعاية للمستوى الثالث 3900 درهم في مستشفى لطيفة مثلاً مقابل 15000 درهم في القطاع الخاص.

وقالت الدكتورة تهلك إن حوالي 30% من الولادات التي تتم في مستشفى لطيفة تدخل من خلال قسم الطوارئ ويتم تحويلها من المستشفيات الخاصة مشيرة إلى أن عدم وجود ملف صحي للأم ولا أي معلومات عن كيفية سير عملية الحمل يضع الكادر الطبي والتمريضي في مأزق.

توسعة

وكشفت الدكتورة منى تهلك عن خطة لتوسعة قسمي الولادة والطوارئ بمعدل 18 و15 غرفة على التوالى لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمات، مشيرة إلى أنه سيتم فصل قسم الأطفال عن قسم أمراض النساء والولادة بعد الانتهاء من عملية التوسعة.

وقالت الدكتورة تهلك إن المستشفى بدأ في برنامج الزمالة الطبية في تخصص طب المناظير ويسعى حالياً للحصول على الاعتماد في تخصص طب الأم والجنين خلال العام المقبل.

وأشارت الدكتورة تهلك إلى أن هناك بعض الأقسام في المستشفى تمتد فيها قائمة الانتظار من 6 أشهر إلى سنة مثل الأعصاب وقسم الجينات وجراحة الأطفال لاعتبارها من التخصصات النادرة، إضافة لقسم الختان الذي تصل فيه قائمة الانتظار لأكثر من عام، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن الأسعار التي يتقاضاها المستشفى مقارنة مع أسعار المستشفيات الخاصة تعتبر رمزية جداً إذ تصل تكلفة الختان 400 درهم لغير المواطنين.