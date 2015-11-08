وفاة مواطن واصابة 9 اخرين في حادث تصادم بالفاية

توفي المواطن المدعو أ.م.ا 18 سنة وأصيب 9 مواطنين أخرين، بإصابات متفاوتة ما بين البليغة والمتوسطة والبسيطه ، وذلك إثر تعرضهم لحادث مروري بليغ ، وقع بين 7 مركبات ، على إحدى الطرق الرئيسية في منطقة الفاية السياحية بالمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة .

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