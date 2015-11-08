السيسى يأمر برفع كفاءة شبكة الصرف بالإسكندرية فى 10 أيام بإشراف الجيش

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تعليقات (9)
2
طب و البحيره ..والدقهليه ..ومصر كلها
بواسطة: طارق المصرىبتاريخ: الأحد، 08 نوفمبر 2015 10:03 ص
احنا برده مواطنين مصريين ..الأقاليم بتتبهدل مع المطر و احنا لنا حقوق فى البلد دى زى القاهرى و السكندرى ..ولا علشان التصوير عندنا فى الأقاليم مبيبقاش مباشر ؟؟!!..ولا نهرب من الضرايب و مندفعش حاجه طالما ملناش حق فى البلد
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تحية من القلب للسيد رئيس الجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة
بواسطة: AHMED NAJEEBبتاريخ: الأحد، 08 نوفمبر 2015 10:08 ص
نؤيدك ونبارك لاهالي الاسكندرية علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيس "حفظه الله"بعلاج المشكلة في خلال عشرة ايام بمشاركة واشراف الرجال البواسل لقواتنا المسلحة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
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النور :
بواسطة: صابر ابونصيربتاريخ: الأحد، 08 نوفمبر 2015 10:16 ص
الى الخليفة / عبدالفتاح السيسى * خليفة جمهورية مصر العربية : حفظكم الله من كل سوء ويمددكم الله العمر الطويل الصالح لمصر المحروسة انت أمامنا ونحن خلفك بأرواحنا وكل ما نملكه * لقد وهب الله ( النيل ) لمصر * كما وهب الله عبدالفتاح السيسى لمصر ايضا من اجل الامن والامان واخير ا وليس اخرا * تحيا مصر * تحيا مصر :
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(( أجمل صباح طل على الإسكندرية اليوم بعد سطوع الشمس التى غابت كثيرا ً .. وزيارة حبيبنا السيسى ))
بواسطة: (( تحيا مصر السيسى .. تحيا مصر السيسى ))بتاريخ: الأحد، 08 نوفمبر 2015 10:20 ص
الشمس وكأنها تعلم أن حبيبنال السيسى حيشرف إسكندرية بالزيارة .. سطعت بطريقة ملفتة جدا ً للنظر لدرجة أن معظم المساكن اليوم بدأت تفتح نوافذها فرحة بإطلالة هذه الشمس التى غابت كثيرا ً وعادت تستقبل رئيسنا القائد وش السعد ووش الخير وفعلا ً هو (( بشرة خير )) على كل أرجاء مصرقاطبة .. ولا يتصور أحد مدى فرحة الإسكندرية اليوم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسكندرية .. الكل سعيد وفرحان ومستبشر خير لأن وش الخير والبركة كلها عندنا فى إسكندرية ... والكل يتمنى أن تتكرر هذه الزيارة كثيرا ً حتى ينعم الشعب السكندرى بمثل هذه الزيارة الغالية على كل سكندرى .. وكل أمنياتنا أن يقوم سيادتة بنفس هذه الزيارة إلى شرم الشيخ ( ونتمنى أن تتم بعد إنتهاء زيارة الإسكندرية ) ويتقابل مع السياح الأجانب هناك وخاصة الإنجليز منهم ويسألهم عن مدى الأمن والآمان والمشاكل التى إعترضتهم فى مصر ورأيهم فى حكوماتهم التى تعلق زيارتهم لمصر .. وتبث هذه الزيارة على الهواء مباشرة إلى جميع الفضائيات .. وسوف يتم فضح حكومات كثيرة سواء فى أوروبا أو أمريكا بعد هذه المقابلة وتكون بحق (( ضربة معلم )) من عمهم السيسى إللى حابس دمهم .. ومخليهم مثل الثيران الهائجة بعد ضربها بالسيوف والسكاكين وبدأت تترنح موتا ً .. فيارب أنصر مصر وأنصر رئيسنا عليهم وإلهم رئيسنا الطريق الصواب الذى يرفع من شأن مصر وشأن الشعب المصرى كله وإحفظه يارب كما حفظت مصر وشعب مصر من عصابة الخرفان بحمايتك لشعب مصر الذى قام بثورة 30 يونية .. يارب العالمين .. وتيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر .
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سبوبة للجيش
بواسطة: سبوبة للجيشبتاريخ: الأحد، 08 نوفمبر 2015 10:29 ص
7
ياحبيبى ياجيش بلادى كم انت عظيم منضبط تعمل بصمت وحسم وفى كل المجالات
بواسطة: مواطن مصرىبتاريخ: الأحد، 08 نوفمبر 2015 10:30 ص
والتخصصات -قبلتك الغاليه مصر العظيمه ورجاؤك وغايتك الساميه استقرار ورفاهية شعبها وصون كرامته -تحية كبرى لكم ياجنود مصر وقادتها -حقا وصفكم النبى المصطفى بخير اجناد الارض قاطبة فى الانتماء والوفاء والعمل والتضحيه
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بجد بجد بجد
بواسطة: عبداللهبتاريخ: الأحد، 08 نوفمبر 2015 10:32 ص
الكلام دا حقيقى ولا بجد زى استصلاح المليون فدان لالالالالا دا زى المليون وحدة سكنيه لالالالالادا زى المؤتمر الاقتصادى لالالالالا دا زى دخل قنه السويس الجديدة لالالالالادى مصر اللى بقت اضحكوة الدنيا اخذاك الله وعلك تتقلب فى الذل فى الدنيا والاخرة لو راجل انشر يا سابع
9
استغاثه من اهالى طوسون بالاسكندريه
بواسطة: عصام زيدانبتاريخ: الأحد، 08 نوفمبر 2015 10:34 ص
اهالى طوسون فى حاجه الى نظره من الساده المسؤلين حيث ان مياه الامطار لليوم الخامس على التوالى تملؤ الشوارع ولا حول ولا قوة من المواطنين حيث انقطاع للتيار الكهربائي وضعف شديد فى مياه الشرب كما ان مياه الامطار تهدد عقارات كثيره بالانهيار فبرجاء وضع المنطقه فى نطاق التطوير قبل وقوع الكوارث
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ربنا يعينك ويوفق ياريس
بواسطة: SALAHبتاريخ: الأحد، 08 نوفمبر 2015 10:01 ص
حتلاقيها منين ولا منين ربنا ينصرك على اعداءك