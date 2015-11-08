وزير البترول يغادر إلى الإمارات للمشاركة بفعاليات مؤتمر "أديبيك 2015 "

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية متوجها إلى أبوظبى بدولة الإمارات العربية للمشاركة فى فعاليات مؤتمر ومعرض "أديبيك 2015" الذى يشارك فيه 120 دولة و545 شركة عالمية تعمل فى مجال البترول.

وقال الوزير فى تصريح له قبيل مغادرته مطار القاهرة، إن مصر حريصة على المشاركة فى هذا المؤتمر لأنه من أكبر مؤتمرات البترول والغاز فى منطقة الشرق الأوسط والعالم وترعاه دولة الإمارات، ومصر تمت دعوتها لحضور الافتتاح والمشاركة فى فعاليات المناقشة الوزارية الخاصة بالافتتاح من خلال ندوة يشارك فيها 4 وزراء بترول من بينهم مصر.

وأضاف وزير البترول، أنه سيلتقى على هامش المؤتمر مع عدد من الدول والمسئولين المشاركين فيه ورؤساء الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال الزيت والغاز، ولاسيما من أجل الترويج والدعاية لما تم فى مجال الاكتشافات الأخيرة فى مصر.

>