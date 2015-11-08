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إسبانيا: تعليقا على قرار حظر السفر لمصر.. لا يوجد بلد فى مأمن من الإرهاب

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إسبانيا: تعليقا على قرار حظر السفر لمصر.. لا يوجد بلد فى مأمن من الإرهاب إسبانيا: تعليقا على قرار حظر السفر لمصر.. لا يوجد بلد فى مأمن من الإرهاب
قالت الخارجية الاسبانية تعليقا على حظر بعض الدول على رأسها روسيا وبريطانيا للرحلات الجوية إلى وخاصة منطقة سيناء وشرم الشيخ إنه لا يوجد منطقة فى العالم فى الوقت الحالى فى مأمن من أعمال إرهابية محتملة .

وكانت الإسبانية نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى مصر وتوخى الحظر فى حالات الخطر، ووفقا لصحيفة الموندو الإسبانية، فقد نشرت الخارجية هذا البيان بعد يوم واحد من طمأنة الخارجية الإسبانية لمواطنيها حول الأزمة التى سببتها سقوط طائرة روسية فوق منطقة سيناء السبت الماضى.

واعتبرت الخارجية الإسبانية، أن السفر إلى منطقة سيناء فقط هى التى تمثل خطر ولكنها طمأنت مواطنيها للسفر إلى مدينى الأقصر وأسوان، ولكن الحكومة الإسبانية لم تعلق بشكل رسمى رحلاتها، واكتفت فقط بتحذير مواطنيها.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن موافقته على وقف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، وكلف حكومته بوضع آلية لإعادة المواطنين الروس من هناك، بحسب وسائل إعلام روسية.

ويذكر أن فريقا من المحققين متواجد حاليا فى مصر، ويضم ممثلين معتمدين من روسيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا إلى جانب مصر للبحث فى سقوط الطائرة الروسية إيرباص 321 فى صباح السبت الماضى، قرب مدينة العريش، وكان على متنها 217 راكبا معظمهم من الروس، إضافة إلى 7 من طاقمها الفنى.


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