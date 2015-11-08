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مارسيل خليفة يغني «منتصب القامة أمشي» بمصاحبة الجمهور دون موسيقى

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مارسيل خليفة يغني «منتصب القامة أمشي» بمصاحبة الجمهور دون موسيقى مارسيل خليفة يغني «منتصب القامة أمشي» بمصاحبة الجمهور دون موسيقى

مارسيل خليفة

كتب : مصطفى حمزة

قدم الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة، أغنية دون موسيقى، وهي أغنيته الشهيرة “منتصب القامة أمشي”، وكان قد شاركه الجمهور الغناء، وذلك قبل أن يختتم حفله على غير ما توقعه جمهور سابع ليالي مهرجان الموسيقى العربية، أمس “السبت”.

وكرمت الدكتور إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا، مارسيل خلفة بتسليمه درع المهرجان عقب تقديمه أغنية “يا نسيم الريح”، بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، كما صاحبته أيضًا في تقديم “صوليست الربابة”، حسن معتز، لكونشيرتو الربابة،  من تأليف مارسيل خليفة.

وأرجع “مارسيل”،  عدم تقديمه لأكثر من أغنية إلى أنه لم يتمكن من إجراء تجارب كافية مع الأوركسترا.

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