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النقض تبدء نظر طعون بديع وقيادات الإخوان في «أحداث البحر الأعظم»

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النقض تبدء نظر طعون بديع وقيادات الإخوان في «أحداث البحر الأعظم» النقض تبدء نظر طعون بديع وقيادات الإخوان في «أحداث البحر الأعظم»

8 نوفمبر 2015 | 10:38 صباحاً

مرشد الاخوان محمد بديع

بدأت، منذ قليل، دائرة الأحد بمحكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، نظر طعون قيادات جماعة الإخوان المتهمين في أحداث عنف بمنطقة البحر الأعظم، لإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم.

وحضر الجلسة هيئة الدفاع عن المتهمين وعلي رأسهم عبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسون واسامة الحلو.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل،  قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقادة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريا كل من: محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، باسم عوده، أبو الدهب حسن محمد.

ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.

عاجل 2015-11-08

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