«وزيرة الهجرة» في زيارة للكويت لبحث مشكلة العامل المصري

غادرت مطار القاهرة الدولي، نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متوجهة إلى الكويت في إطار جولةٍ تضم ” الكويت – الإمارات – البحرين”، للقاء الجاليات المصرية هناك لبحث أوضاعهم، وحثهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وتعريفهم بدور الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت “مكرم”، في تصريحٍ لها قبيل مغادرتها القاهرة، أنها ستلتقي خلال زيارتها للكويت، هند صبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، لبحث قضية المواطن المصري، أحمد عاطف، الذي توفى هناك إثر قيام مواطن كويتي بدهسه بسيارته عقب مشاجرة وقعت بينهم، مؤكدةً على عمق العلاقات بين البلدين.

وأضافت الوزيرة، أن زيارتها للإمارات والبحرين للقاء الجاليات المصرية في البلدين وحثهم على المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات، مشيرةً إلى أن اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، سيرافقها خلال تلك الزيارة للعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه المصريين هناك خلال الإدلاء بأصواتهم.