إحالة ربة منزل وأشقائها للجنايات بتهمة قتل زوجها وتقطيعه أجزاء بحدائق القبة

أحال أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة ربة منزل و4 من أشقائها للجنايات، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى وتقطيعه إلى أجزاء .

أمر شريف الشناوى وكيل نيابة حوادث غرب، فى قت سابق بحبس ربة منزل و4 من أشقائها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى منذ 8 سنوات وتقطيعه إلى أجزاء ووضعه داخل أكياس والتخلص من بقايا الجثة بترعة الإسماعيلية.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادها، أن "ف م ا - ربة منزل" وشقيقها من الأم "م س ح - عاطل" وشقيقهما "م س ح - عاطل"، قتلوا "ط ف ع- عاطل" والسابق اتهامه فى 21 قضية مخدرات بالتخلص من الجثة بإلقائها بترعة الإسماعيلية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بما سبق.