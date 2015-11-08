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قوات إسرائيلية تعتقل 27 فلسطينيا فى الضفة الغربية

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قوات إسرائيلية تعتقل 27 فلسطينيا فى الضفة الغربية قوات إسرائيلية تعتقل 27 فلسطينيا فى الضفة الغربية

>أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية 27 فلسطينيا من الضفة الغربية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أنه "ينسب إلى 15 منهم الضلوع فى نشاط إرهابى وأعمال شغب عنيفة".

وأضافت أنه تم اعتقال أربعة آخرين "فى قرية كفر مندا بشمال البلاد لإقامتهم بلا تصاريح إقامة قانونية" ، وقالت إنه "تم العثور بحوزة الأربعة على سكاكين وأجهزة كمبيوتر يرجح أن تكون مسروقة بما فيها حاسوب تابع للجيش".

وصعدت إسرائيل خلال الفترة الماضية من حملات الاعتقالات فى الضفة الغربية ضد أشخاص تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه فى ضلوعهم فى ممارسة الإرهاب والإخلال بالنظام العام".
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