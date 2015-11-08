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تعرض طائرة بريطانية للضرب بصاروخ قرب مطار شرم الشيخ

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تعرض طائرة بريطانية للضرب بصاروخ قرب مطار شرم الشيخ تعرض طائرة بريطانية للضرب بصاروخ قرب مطار شرم الشيخ

ضرب الطائرة الروسية في البداية اشعل نيران القلوب ضد والان أكدت مصادر بريطانية ان هناك صحف ذكرت تعرض طائرة بريطانية للضرب بصاروخ موجه لها أثناء تحليقها في السماء المصرية بالقرب من شرم الشيخ كاد ان يصيبها في شهر أغسطس الماضي ولكن بريطانيا ظنت انه هجوما غير متعمدا وانه مجرد حادث.

واكد الصحف البريطانية والغربية منهم صحيفة ديلي ميل أن طيار الطائرة البريطانية التي تعرضت للهجوم قام بمراوغة في الجو وغير مسار الطائرة لتفادي الصاروخ لانه رصد تحرك هذا الصاروخ إلى الطائرة أثناء تحليقها بالقرب من شرم الشيخ وهذة الرحلة كانت تابعة لشركة تومسون البريطانية بلندن وقد أقترب الصاروخ على مسافة اكثر من 300 متر من الطائرة ولكن لم تذكر الصحف من هو قائل هذا الخبر.

ولكن بريطانية أكدت أن هذا الخبر بمحاولة ضرب طائرة بريطانية حقيقي لذلك اوقفت رحلاتها إلى مصر حفاظا على أرواح مسافريها وقد أكدت بريطانية أن الطائرة الروسية تحطمت بفعل فاعل وان نسبة تفجيرها بقنبلة كانت على متن الطائرة اكثر من 90 %

ولكن بريطانيا تعتقد ان الصاروخ الذي كاد يصيب الطائرة لم يكن موجه للطائرة ذاتها بل مجرد تدريبات كان يقوم بها الجيش المصري ولذلك لم يقترب من الطائرة المسافة الصحيحة لضربها.

 

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