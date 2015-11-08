مدير المطارات السابق: بريطانيا أجرت 7 زيارات للتأكد من معايير الأمن في شرم الشيخ

أوضح رئيس الشركة المصرية للمطارات السابق، اللواء طيار جاد الكريم نصر، نوعية عمل مطار شرم الشيخ الدولي، مبينا كيف تسير الإجراءات الأمنية.

وقال في حواره ببرنامج « القاهرة 360»،أن مطار شرم الشيخ يستقبل معظم رحلاته من عينة الطيران العارض “الاير باص” منخفض التكاليف، بالاضافة إلى انواع الطيران الأخري العالمية والخاصة .

وعن إجراءات الأمن قال جاد الكريم، تبدأ الإجرات على باب المطاربدءًا بكلاب الحراسة، وفي داخل المبني يراقب المسافر بالكاميرات، ويمر بعدها علي جهاز كشف المتفجرات ” تي إكس راي ” وبعدها جهاز الكشف عن المعادن.

وتابع ان بعد هذه الاجرات هناك الكشف اليدوي وينفذ بنسبة 10% على عدد مستقلى الرحلة، وأخيرًا مرحلة ميزان الحقائب، وهنا تنفصل الحقيبة عن الراكب، وتجري المتابعة والربط بين الراكب بنظام “ بي ار سي” يجعل هناك مطابقة مع الركب وحقيبته، ثم جهاز “الاي دي اس” للكشف عن المفرقعات، وعند الاشتباه في حقيبة ما يجري تفتيشها وهذا الجهاز يعمل بكفاءة.وجهاز الاشعة المقطعية “سي تي اكس” ويقوم بتصور الحقيبة حال الاشتباه فيها من الداخل، ويستدعى الراكب أو يجرى التعامل الفوري حسب نوعية الاشتباه.

وفي إشارة اللا الموقف البريطاني قال إن بريطانيا أجرت 7 زيارات لمطار شرم الشيخ للتأكد من معيايير الأمن.