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عامل يحتجز زميله ويصوره عاريا تحت تهديد السلاح بسبب خلافات مالية بحلوان

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عامل يحتجز زميله ويصوره عاريا تحت تهديد السلاح بسبب خلافات مالية بحلوان عامل يحتجز زميله ويصوره عاريا تحت تهديد السلاح بسبب خلافات مالية بحلوان
تمكن رجال مباحث حلوان من القبض على عامل بمحل إطارات وآخرين لقيامهم باحتجاز زميله العامل داخل الورشة والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على خلع ملابسه وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح، واعترف أحدهم بارتكاب الواقعة بسبب قيامه بسرقة مبالغ مالية من داخل الورشة.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا من "محمد. خ. س" 15 سنة عامل بمحل إصلاح إطارات سيارات بقيام كل من "محمود م ص" 30 سنة عامل بذات المحل، و"أحمد ع ع" 24 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 2839 لسنة 2010م التبين "مخدرات" و"محمود ج ع" 21 سنة عامل والسابق اتهامه فى القضية رقم 978 لسنة 2014م المعادى "سرقة بالإكراه" باحتجازه داخل الورشة عمله والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على خلع ملابسه وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح الأبيض ونشر الفيديو بمنطقة سكنه.

ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة ما جاء بأقواله، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" ومقطع للمجنى عليه عاريا.

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول بأنه لسابقة قيامه بسرقة مبالغ مالية من داخل الورشة عملهما وقيام المجنى علية بإبلاغ صاحب الورشة فاستعان بالمتهمين الثانى والثالث للتعدى على المجنى عليه وتصويره عاريا انتقاما منه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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