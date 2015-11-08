الهالات السوداء – تعلمي اسهل الطرق للتخلص من الهالات السوداء

تعتبر الهالات السوداء #من المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير #من النساء و يكون سببها الكثير #من العادات الخاطئة و التي يجب التقليل منها او التخلي عنها الى الابد كل هذا تتعرفون عليه عبر المقال التالي.

الهالات السوداء

الهالات السوداء هي تلك المناطق الداكنة التي تظهر تحت الجفن السفلي للعين. قد تجعلك الهالات السوداء تبدين أكبر سنًا، مرهقة، متعبة، مكتئبة، ومظهرك غير جذاب. هناك اعتقاد شائع بأن الهالات السوداء تظهر في سن معين. لكن الحقيقة هي أنه عند الاستيقاظ لساعات متأخرة #من الليل، فتظهر الهالات السوداء في الصباح التالي تحت العينين.

أسباب أساسية لظهور الهالات السوداء يجب عليكِ معرفتها

1- العوامل الوراثية

الهالات السوداء قد تظهر نتيجة لبعض العوامل الوراثية. وتشير الأبحاث العلمية إلى أن الجينات الوراثية تلعب دور أساسي في تمرير الهالات السوداء عبر الأجيال.

2- التقدم في العمر

البشرة المحيطة بالعينين رقيقة وحساسة جدًا، ومع التقدم في العمر قد تصبح أرق. ومن خلال البشرة شديدة الرقة، فتظهر الأوعية الدموية بشكل واضح مما يعطي مظهر غير جذاب.

3- بعض العادات الغير صحية

#من الممكن أن يؤدي الإفراط في التدخين إلى ظهور الهالات السوداء بشكل مستديم. فالتدخين يساعد على ظهر الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد بشكل واضح. ومن المعروف جيدًا أن للتدخين تأثيرات سلبية خطيرة على الصحة بشكل عام. لذلك، ينصح بالإقلاع عن التدخين، وكذلك، تجنب مشروبات الكافيين.

4- نقص التغذية

سوء التغذية وعدم اتباع نظام غذائي صحي أحد الأسباب الرئيسية لظهور الهالات السوداء تحت العينين. فإذا كان نظامك الغذائي اليومي يفتقر إلى الكميات التي يحتاجها الجسم #من الفيتامينات والعناصر الغذائية، فمن المحتمل أن تظهر الهالات السوداء تحت عينيكِ.

5- الإجهاد وقلة النوم

عدم الحصول على فترات كافية #من النوم #من أهم الأسباب لظهور الهالات السوداء تحت العينين. كما أنها حقيقة معروفة أن قلة النوم تتسبب في شحوب البشرة، ومع الوقت قد تصبح تلك الهالات السوداء مستديمة. لذلك، احرصي على النوم لفترة لا تقل عن 8 ساعات #من النوم المتواصل يوميًا.

6- عدم إزالة الماكياج

تأكدي جيدًا #من إزالة الماكياج تمامًا قبل الذهاب للنوم. قومي بتنظيف منطقة العينين باستخدام منظف جيد، ثم قومي بغسل بشرة الوجه للتخلص #من الزيوت الزائدة والأتربة والشوائب. ثم اتبعيه باستخدام كريم مرطب خفيف. قبل الذهاب للنوم، ينصح باستعمال كريم للعينين مما يساعد على تهدئة العينين والعناية بها أثناء النوم.

7- اضطرابات الهرمونات

في مراحل الحمل المختلفة، وبعد الولادة، وفي خلال فترة الطمث قد تحدث بعض التغيرات الهرمونية داخل الجسم. وترتبط تلك التغيرات ببعض التغيرات في نمط الحياة المعتادة، مما يتسبب في الشعور بالإجهاد، ويساهم ذلك في ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

8- الجفاف

إذا كنتِ لا تتناولي 8 أكواب #من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب جسمك، فهناك احتمالات كبيرة لظهور الهالات السوداء تحت عينيك.

هناك عوامل أخرى قد تتسبب في ظهور الهالات السوداء، #من أهم تلك العوامل هي الحساسية. وفي مثل تلك الحالات، ينصح باستشارة طبيب الجلدية. كذلك، قد يساعدك تناول بعض المكملات الغذائية والفيتامينات على تجنب ظهور الهالات السوداء. أيضًا، التوتر العصبي هو أحد المسببات للهالات السوداء حول العين. احرصي على الاسترخاء والتخلص #من التوتر كي تحصلي على بشرة صحية وجميلة. كذلك، تجنبي فرك عينيك بعنف، فقد يؤدي ذلك إلى الحساسية.

وصفات طبيعية للتخلص #من الهالات السوداء حول العينين سريعة و فعالة

1- زيت اللوز #من ضمن اهم وصفات طبيعية للتخلص #من الهالات السوداء حول العينين :

زيت اللوز يعتبر زيت هام جدا للبشرة خصوصا للبشرة الحساسة، كما أن استخدامه بانتظام يساعد على التخلص #من الهالات السوداء، كما يمكنك استخدام زيت فيتامين E للقضاء على الهالات السوداء تحت العين سريعا:

– قم بوضع القليل #من زيت اللوز حول عينيك قبل الذهاب إلى النوم

– واتركه طوال ساعات الليل

– وفي الصباح اغسله بالماء البارد

– استمر على ذلك يوميا حتى تختفي الهالات السوداء

2- الخيار: الخيار يساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وعلاج الهالات السوداء كما أن له تأثير مهدئ ومنعش: – ماسك الخيار لنضارة البشرة

– قم بتقطيع الخيار إلى شرائح سميكة بعض الشيء ثم قم بوضعهم بالثلاجة لتبرد لمدة نصف ساعة ثم اخرجها وقم بوضعها على عينيك وعلى مناطق البقع والهالات السوداء بوجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسلها بالماء وكررها مرتين يوميا حتى تختفي العلامات السوداء تماما

– كما يمكنك خلط عصير الخيار مع عصير الليمون بكميات متساوية ثم استخدم كرة #من القطن لوضع الخليط على الجلد المصاب واتركه لمدة 15 دقيقة ثم اغسله بالماء وكررها يوميا لمدة أسبوعين أو اكثر

3- البطاطس الجافة #من ضمن وصفات طبيعية للتخلص #من الهالات السوداء حول العينين : للبطاطس تأثير مبيض على الجلد وتساعد على التخلص #من البقع والهالات السوداء: – ماسك البطاطس للحصول على بشرة ناعمة

– قم بالضغط على البطاطس حتى تخرج السائل الموجود بها وبقطنة قم بوضعه على عينيك وهي مغلقة واتركه لمدة #من 10 – 15 دقيقة ثم اغسل عينيك وكرر ذلك مرة أو مرتين يوميا لمدة أسابيع قليلة

– كما يمكنك استخدام شرائح البطاطس مباشرتا على الأماكن المصابة للتخلص #من البقع والهالات.

4- ماء الورد: لماء الورد تأثير فعال على البشرة حيث أنه يجدد الجلد وله تأثير مهدئ على العيون المتعبة ويمكنك استخدامه كذلك:

– قم بنقع قطع قطن في ماء الورد

– ثم قم بوضع القطن على جفونك المغلقة

– اتركها لمدة 15 دقيقة

– كرر ذلك يوميا لبضعة أسابيع

5- الطماطم: للطماطم خصائص تبييض تعمل على تبييض البشرة بشكل كبير جدا:

– قم بخلط ملعقة #من عصير الطماطم مع ملعقة #من عصير الليمون وقم بوضع الخليط على الهالات السوداء بلطف لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء ويكرر ذلك مرتين يوميا لبعض الأسابيع

– كما يمكنك شرب كوب #من عصير الطماطم مع بعض أوراق النعناع وعصير الليمون والملحولتحصل على نتيجة اكيدة وفعالة قم بشرب هذا الخليط فورا بعد إعداده، وهو يشرب لمرة واحدة أو مرتين لمدة أسبوع.

6- عصير الليمون #من ضمن وصفات طبيعية للتخلص #من الهالات السوداء حول العينين :

نظرا لاحتواء الليمون على فيتامين ج فإنه يعمل بشكلف جيد جدا على علاج الهالات السوداء بالإضافة إلى خصائصه المبيضة أيضا:

– استخدم كرة #من القطن لوضع عصير الليمون على الهالات السوداء لمدة عشر دقائق ثم اغسلها بالماء.

– كما يمكنك خلط ملعقة كبيرة #من عصير الليمون مع ملعقتين #من صلصة الطماطم وقليل #من الدقيق والكركم واصنع غجينة ثم قم بوضع هذه العجينة بلطف حول عينيك واتركه لمدة #من 10- 15 دقيقة ثم اشطفه بالماء وكرر ذلك مرتين إلى ثلاثة مرات كل أسبوع.

7- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو أيضاعلاج طبيعي فعال لتخفيف الهالات السوداء. نظرا لجودتها في الترطيب . زيت جوز الهند أيضا يجعل البشرة ناعمة ويمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة تحت العينين.

قم ببساطة بتدليك القليل #من زيت جوز الهند حول منطقة العين

أترك الزيت تحت العينين لبضع ساعات، ثم اغسله.

يكرر مرتين إلى ثلاث مرات يوميا لمدة بضعة أشهر أو حتى تكون راضيا عن النتائج.

8- أكياس الشاي

الكافيين والمواد المضادة للاكسدة الموجودة في الشاي يمكن أن تكون مفيده للغاية للتخلص #من الهالات السوداء، وكذلك الانتفاخ تحت العينين وتقلص الأوعية الدموية والحد #من احتباس السوائل. على وجه الخصوص، يساعد على تقليل التورم وتغير اللون

الوصفة وطريقة الاستعمال

وضع اثنين #من أكياس الشاي سواء خضراء أو سوداء في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ضع كيس شاي واحد على كل عين وتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

قم بإزالة أكياس الشاي واغسل وجهك.

قم بالتكرار مرة أو مرتين يوميا لبضعة أسابيع.

9- الكمادات البارده

الكمادات البارده يمكنها انقباض الأوعية الدموية تحت العينين وتساعد كثيرا في الحد #من انتفاخ العين والهالات السوداء.

طريقة الاستخدام

أنقع منشفة في الماء البارد أو الحليب البارد. وضعها فوق جفونك مغلقة لعدة دقائق.

أو بدلا #من ذلك، يمكنك لف بضعة مكعبات #من الثلج في منديل ناعم ووضعه تحت عينيك لبضع دقائق. يمكنك أيضا استخدام كيس #من البازلاء المجمدة والمبردة أو ملعقة باردة.

10 – مسحوق جذور الكركم

الكركم له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الهالات السوداء. أيضا يجعل الجلد حول عينيك أكثر سلاسة وأكثر ليونة.

طريقة الاستخدام

خلط ملعقتين #من مسحوق الكركم مع عصير الأناناس لجعل عجينة سميكة.

تتوزع هذه العجينة على المنطقة المصابة.

اتركه لمدة 10 دقائق تقريبا قبل مسحه بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

تفعل ذلك يوميا حتى تحصل على نتائج إيجابية.

نصائح للتخلص #من الهالات السوداء حول العين

١- استخدمي شرائح #من الخيار الطازج كقناع لمدة ١٥ دقيقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

٢- حاولي النوم بشكل منتظم يومياً ولمدة لا تقل عن ٧ ساعات كاملة.

٣- يمكنك إستخدام أكياس الشاي المبلولة بالمياه الباردة كقناع لمدة ١٥ دقيقة. يمكن أيضاً إستخدام أكياس الثلج على نفس النحو.

٤-٥- الخضوع لفحص دم مفصل قد يساعد في الكشف عن أي ضعف في الفيتامينات والمعادن #من شأنه إحداث تغييرات في لون البشرة.

٦- ضعي يومياً كريم مرطب خاص بالعينين صباحاً قبل المكياج ومساءً قبل النوم. لا داعي لإستخدام كمية كبيرة فالمهم الإنتظام في الإستخدام وليس الكميات.

٧- امتنعي قدر المستطاع عن التدخين فالتبغ يزيد #من ازرقاق شرايين الدم حول العينين ويجعلها بارزة للعين المجردة.

٨- اكثري #من أكل الخضار والفاكهة العالية بالفيتامينات المفيدة للبشرة.

٩- خففي #من تناول الملح الذي يعيق دورة الدم ويؤدي أيضاً إلى ازرقاق الشرايين حول العين.

١٠- اكثري #من شرب المياه وامتنعي قدر المستطاع عن لمس أو فرك منطقة العين.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads