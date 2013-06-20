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محافظ القليوبية الجديد يطلق حملة نظافة بـ"شبرا الخيمة"

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محافظ القليوبية الجديد يطلق حملة نظافة بـ"شبرا الخيمة" محافظ القليوبية الجديد يطلق حملة نظافة بـ"شبرا الخيمة"

أعلن الدكتور حسام أبو بكر الصديق محافظ القليوبية، عن إطلاق أكبر حملة نظافة بمدينة شبرا الخيمة، خلال يومى الجمعة والسبت القادمين، وتستعد مدينة شبرا الخيمة لحملة النظافة كالعادة بالاستعانة بعدد من السيارات والمقاولين، وعدد آخر من السيارات تبرعا من شركة كريستال عصفور.

تبدأ الحملة من فجر غد الجمعة، بتواجد كثيف من أعضاء حزب الحرية والعدالة بعد حرصهم على التقاط الصور بجوار عمال وموظفى الحى خلال عمليات رفع القمامة،الحملة تبدأ بالتركيز على شارع أحمد عرابى الذى يتميز بمقر أمانة حزب الحرية العدالة غرب شبرا الخيمة وعيادة الدكتور محمد البلتاجى، وتستمر الحملة لمده يومين تبدأ غدا الجمعة وتستمر حتى السبت، ويشمل ذلك أحياء شبرا غرب وشرق.

بدوره عقد محافظ القليوبية اجتماعا موسعا صباح أمس مع المحاسب سيد أمين رئيس حى غرب شبرا الخيمة والمحاسب علاء النادى رئيس حى شرق شبرا بديوان عام المحافظة لعرض ملف النظافة بشبرا الخيمة.

وأصدر تعليماته لرؤساء اأإحياء بإطلاق حملة نظافة، على أن تكون البداية من شبرا الخيمة، صاحبة أكبر كثافة سكانية في المحافظة، وأن تمتد تباعاً إلى باقى مراكز ومدن المحافظة.

وشدد أبو بكر على أهمية إشراك كافة القوى المجتمعية بالمحافظة فى الحملة، كما طالب بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمين لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الحملة.

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