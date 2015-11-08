دراسة تربط بين ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ومشاكل صحية فيما بعد

أشارت دراسة جديدة إلى أن النساء اللاتى يعانين ارتفاع ضغط الدم أو سكرى الحمل يصبحن أكثر عرضة للإصابة بهما مرة أخرى لاحقا فى حياتهن.

ولدراسة تأثير أمراض الحمل على الصحة فيما بعد بدأ الباحثون فى متابعة أكثر من 22 ألف امرأة فى منتصف الخمسينات من العمر أى بعد ما بين 27 و29 عاما من حدوث أول حمل لهن.

وخلص البحث إلى أن من عانين ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل كن أكثر عرضة مرتين للإصابة به فيما بعد، مقارنة بمن لم يصبن بالمرض عندما كن أصغر سنا، وأضاف أن النساء اللاتى عانين هذه المشكلة أثناء الحمل كن أيضا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وإلى جانب ذلك تبين أن النساء اللاتى يصبن بالسكرى أثناء الحمل يصبحن أكثر عرضة أربع مرات للإصابة به مرة أخرى فيما بعد.

ونشرت الدراسة فى دورية هايبرتنشن العلمية.

وقال كارست هيدا الباحث الذى قاد الدراسة ويعمل فى مركز أوتريخت الطبى الجامعى فى هولندا عبر البريد الالكترونى: "إذا فهمنا أن المصابات باضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يصبحن أكثر عرضة للإصابة به وبأمراض القلب والأوعية الدموية فيما بعد وأن المصابات بسكرى الحمل معرضات بنسبة أكبر للإصابة بالسكرى من الدرجة الثانية فإننا قد نستفيد من برامج الفحص."