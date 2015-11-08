لتفادى الإنفلونزا وأدوار البرد بلاش الأماكن المغلقة واحرص على فيتامين C

مع انخفاض درجات حرارة الجو وحلول موجة الطقس البارد تزداد فرص الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا والتهابات الحلق سواء بين الأطفال أو البالغين بسبب زيادة معدلات انتشار العدوى بالميكروبات والفيروسات مع برودة درجات الجو.

حول ذلك يقول دكتور ياسر عبد الوهاب خليل أستاذ الأنف والإذن والحنجرة بطب المنوفية، إن انخفاض درجات حرارة الجو وبرودة الأحوال الجوية يؤدى لزيادة فرص تعرض الأشخاص للإصابة ببعض الأضرار الصحية مثل التهاب الحادة بالأنف والجيوب الأنفية والتهاب الحلق والحنجرة والشعب الهوائية وأدوار البرد والأنفلونزا.

واستكمل د. ياسر قائلا: "هناك بعض النصائح والمحاذير التى ينبغى على الاشخاص مراعاتها خلال موجة الطقس البارد لتجنب تعرضهم للإصابة بأدوار البرد الشديد والأنفلونزا فعلى سبيل المثال يجب الاهتمام بتناول القدر كافى من السوائل الدافئة وتناول الأطعمة والغنية بفيتامينC والمتواجدة فى البرتقال والليمون والجوافة.

وتابع د. ياسر قائلا: "يجب على الأشخاص الحرص على عدم الجلوس والتواجد بأماكن مغلقة لفترات طويلة لتجنب الانتقال العدوى بالفيروسات والميكروبات التى تنتقل بسهولة فى الاماكن المغلقة.