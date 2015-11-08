حارس تشيلسي: كلنا خلف مورينيو.. وإقالته ليست في أيدينا

أعرب أزمير بيجوفيتش حارس تشيلسي عن دعمه لمدربه جوزيه مورينيو الذي خسر مباراته السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وخسر تشيلسي حامل اللقب على ملعب ستوك سيتي بهدف دون رد السبت في الجولة الـ12 من المسابقة في غياب مدربه الذي حرم من حضور المباراة بسبب عقوبة مفروضة عليه من الاتحاد الإنجليزي.

وقال الدولي البوسني لقناة سكاي سبورتس عقب المباراة:"مورينيو قام بمحاضرة ما قبل المباراة في الفندق وانتهى الأمر عند هذا".

وأضاف "إقالته من منصبه ليست في أيدينا. نحن خلفه وتستطيع رؤية ذلك في أدائنا. نعتقد بأنه الرجل المناسب لتشيلسي ونحن نعمل بجهد كبير من أجله".

وأتم "روحه حاضرة معنا دائما. أردنا الفوز بالمباراة من أجله".