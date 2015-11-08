بالصور.. أعمدة وأسلاك كهربائية تهدد حياة الأطفال بالأحياء الشعبية فى بورسعيد

رصد اليوم السابع ظاهرة خطيرة تهدد بكارثة صعق الأطفال الذين يلهون بالشوارع وتعرضهم بأخطار جسيمة تودى بحياتهم وخاصة فى حالة سقوط الأمطار فى فصل الشتاء.

وتقول دينا أحمد الرفاعى (35 سنة) ربة منزل، إن سكان منطقة الأمل الجديدة بحى الضواحى رفعوا شكاوى عديدة للمسئولين بالحى للتدخل لوضع أغطية على أعمدة الكهرباء لحماية الأطفال الذين تعرضوا للصعق وللأسف لا حياة لمن تنادى.

وأضاف عبد العال رضوان، أحد الأهالى، أن العيادة الشعبية بمنطقة الأمل الجديدة تعرض بعض الأطفال للصعق فهل يتحرك بتوع الكهرباء ويشوفوا حل قبل أن تحدث كارثة؟!

وتطرق أحد السكان لبعض الشباب الخارجين عن القانون بسرقة التيار الكهرباء من اللوحة التى تقوم بتغذية العمارة ناهيك عن سرقة المياه ورفعنا شكونا، ولكن مفيش حد بيتحرك والحكومة بتخاف من اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم فمن المسئول لوقف هذه الكارثة لحماية الأطفال والسكان من هذه الفوضى؟



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