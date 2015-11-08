حددت اللجنة المشتركة من جهات أمنية ذات اختصاص وجهاز تنمية سيناء ووزارة الزراعة، من تحديد 10 آلاف فدان لزراعتها بالزيتون فى مناطق غرب سيناء الواقعة فى نطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء .

وقال محمد عيد مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة بئر العبد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اجتماعا مشتركا ضم القيادة الموحدة لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء ومعها وزارة الزراعة ومسئول مشروع زيتونة سيناء، تم خلاله مناقشة نتائج المرور على الطبيعة على محافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء وعمل مسح ميدانى واستكشافى لمناطق المغارة وجنوب العريش وبئر العبد والمزار والميدان والروضة ورابعة، وتحديد مساحة 10000 فدان فى نطاق محافظة شمال سيناء، وذلك لزراعتها بأشجار الزيتون والجوجوبا ضمن مشروع زيتونة سيناء المقرر خلاله زراعة 2 مليون شجرة.

وقد حضر الاجتماع لواء محمودعبد الجيد القيادة الموحدة ود. ياسمين عمار رئيس شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية مركز بحوث الصحراء ومسئول وزارة الزراعة ومدير عام الزراعة بشمال سيناء ومندوب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

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