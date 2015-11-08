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تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى فى المنيا

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تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى فى المنيا تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى فى المنيا
فى إطار اهتمام إدارة الجامعة بالمستشفيات الجامعية اجتمع الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا بمديرى المستشفيات الجامعية ورؤساء أقسام الطوارئ لمناقشة التجهيزات النهائية لقسم الطوارئ ووضع خطة فنية وإدارية للعمل داخل القسم بحيث لا يبدأ العمل بالقسم بنفس الطريقة القديمة ولكن يشمله التطوير والتحديث والتدريب للأطباء والمتخصصين وتوفير المستلزمات والتجهيزات الخاصة بالقسم.

وأكد رئيس الجامعة، أن المستشفيات الجامعية فى مرحلة انتقالية يتم فيها تحديث اللوائح والأنظمة الإدارية لبناء منظومة متكاملة وتغيير الهيكل الإدارى لقسم الطوارئ، واستغلال الكوادر الجيدة داخل المستشفيات الجامعية من أطباء وتدريبهم وتأهيلهم.

كما شدد رئيس الجامعة، على ضرورة تواجد عضو هيئة تدريس دائم ومناوب بقسم الاستقبال، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأقسام وعمل جداول لأعضاء هيئة التدريس للتواجد خلال الأسبوع.

كما ناقش المجلس توزيع الأماكن بالمستشفى الجامعى بعد نقل قسم الكلى والمسالك بالمستشفى الجديد وعمل اجتماع لعرض المقترحات على الأقسام وضم الأقسام المتفرقة لاختيار الأماكن المناسبة لباقى الأقسام.

كما طالب رئيس الجامعة بتحديد ميعاد للاجتماع مع طاقم التمريض بالمستشفيات الجامعية لمناقشة مشاكلهم والعمل على حلها وتوفير العجز من طاقم التمريض، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة بتعيين نصف الخريجيين من معاهد التمريض بالمستشفيات الجامعية بدءً من العام القادم.

وأكد الدكتور أبو المجد، أن طاقم التمريض بالمستشفى الجامعى، طبق عليهم الكادر الخاص بوزارة الصحة منذ شهر يوليو الماضى وجارى توفير الميزانية الخاصة به.

كما أكد رئيس الجامعة على أن منظومة الأغذية داخل المستشفيات الجامعية، تم إنشاؤها لمنع دخول الأغذية من خارج المستشفى، على أن توزيع الأطعمة على المرضى بناء على طبيعة التغذية للمريض ولا يجوز عمل وجبات غذائية موحدة لكل المرضى.

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مصر 365